向對手道賀 洋基吉總卸帥印？

洋基總教練吉拉迪（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕洋基昨遭淘汰後，總教練吉拉迪展現風度向太空人教頭辛奇道賀，但明年是否繼續第11年執掌洋基兵符，就和田中將大、沙巴西亞等大咖動向，一樣受到外界關注。

洋基只差1勝，就能繼2009年後前進世界大賽，結果希望落空，全隊被迫提前放假。53歲的吉拉迪在洋基10個年頭，只在2009年率隊拿下唯一世界大賽冠軍，也是隊史第27冠。

「能帶領這個團隊，真的非常有意思，就像我帶過的其他球隊一樣，我以這個團隊為榮。」吉拉迪賽後還特地到太空人休息室向辛奇道賀，並予以祝福，「我知道這是你的第一次，去把所有比賽贏下來吧！」辛奇深獲感動，認為吉總很有風範。

由於在季後賽首輪未訴請挑戰的決定備受批評，吉拉迪遭撤換的風聲不斷，但「紐約郵報」指出，其實洋基老闆希望吉拉迪繼續領軍，關鍵反而在吉總的意願。

田中、沙巴西亞恐異動

至於另一動向受注目的田中將大，則因無法打進世界大賽心情沮喪，他也錯失和好友達比修有對決的機會。田中在季後賽繳出2勝1敗、防禦率0.90的王牌身手，外界認為他有可能跳脫合約，「輸給太空人後很沮喪，還沒機會去想合約問題。」

合約到期的沙巴西亞表態想續留洋基，「這裡就是我家，也是我想要打球的地方。」