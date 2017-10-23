全運會／眼淚是養分 許淑淨輕鬆4連霸

許淑淨順利摘下全運會女子53公斤級金牌。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕台灣史上首位奧運舉重雙金名將許淑淨，昨在全運會女子53公斤級出賽，也是她自里約奧運後首度亮相，雖尚未回到巔峰，但仍以抓舉90公斤、挺舉115公斤，總和205公斤，輕鬆完成4連霸。

彌補世大運傷退缺憾

今年世大運許淑淨因腿傷婉拒擔任開幕式火炬手，最終也宣佈退賽，當時還大哭一場；經過數月休養，傷勢已痊癒，她說：「現在主要是右膝舊傷較嚴重，若傷勢能控制，才能盡快調整。」

許淑淨昨輕鬆應戰，開把80公斤已是全場最重，接著試舉90公斤也成功，但第三舉嘗試92公斤失敗；挺舉許淑淨輕鬆舉起105公斤，已確定把金牌放入口袋，接著挑戰110、115公斤都成功。

許淑淨笑說，「在全運會復出，剛好彌補未參與世大運的遺憾，也替年底的世錦賽暖身；這次第三把的重量，可能就是世錦賽開把的重量。」

11月世錦賽信心滿滿

世錦賽將於11月28日在美國加州舉行，2015年世錦賽，許淑淨抓舉96公斤摘銀，挺舉125公斤、總和221公斤都拿下金牌。教練蔡溫義坦言，「全運會只是小試身手，最重要的仍是世錦賽，若不再受傷，有機會再拚亞運。」

高展宏（記者林正堃攝）

世大運銅牌「布農力士」高展宏，昨在男子62公斤級力壓群雄，以總和267公斤替高雄市奪金。

高展宏表示，手腕和膝蓋仍有傷勢，加上全運會少了世大運的興奮感，所以未能拚出最佳成績，回去要全心備戰世錦賽。