周董「傳」神 兄弟聽牌

兄弟周思齊（中）9局上關鍵傳球，直傳三壘助殺獅隊郭阜林，守住兄弟第2勝，賽後與打擊教練克魯茲擁抱慶祝。（記者廖耀東攝）

郭阜林（右）9局上在三壘遭到觸殺出局。（記者廖耀東攝）

洪宸宇（記者廖耀東攝）

投打守全到位 1分勝獅

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟詹子賢昨轟出超前的2分彈，牛棚扛下4局無失分，加上周思齊關鍵外野助殺，終場以4：3力克統一獅，在季後挑戰賽取得2勝1敗領先，再1勝就可連續4年打進總冠軍賽。

中信總教練史耐德表示，這是靠著團隊打下來的勝利，先發投手洪宸宇投完5局、詹子賢的2分砲和周思齊的傳球都很關鍵，牛棚更有非常出色的表現，雖然今天比賽非常重要，他會提醒球員當成平常的另一場比賽，不要給自己太多壓力。

生涯首度在季後賽登板的洪宸宇先發5局拿下勝投，被擊出5支安打，只在第2局遭遇麻煩，被陳鏞基、劉芙豪連續安打，再被林祐樂轟出3分砲，之後有效壓制統一攻勢。

洪宸宇今年對統一先發3場沒有贏過，吞下3敗，防禦率7.85，生涯第1次打敗統一就在關鍵的季後賽，他表示：「開心得快哭了。」

洪宸宇表示，被轟3分砲之後，教練團提醒他不要沮喪，要把氣勢拿出來，後來直球能搶到好球數，變化球也就能發揮作用。

中信先在2局下靠著林明杰安打扳回1分，第5局無人出局攻佔一、二壘，統一以陽建福入替先發投手麥克爾，周思齊擊出高飛犧牲打，詹子賢再擊出右外野全壘打，以4：3超前。

中信牛棚前2戰投7局失10分，教練團仍在洪宸宇投5局、87球後換投，楊達翔、彭識穎、官大元、陳柏豪和王鴻程守住1分領先，而周思齊第9局的外野助殺化解了牛棚最大失分危機。

9局上統一率先上場的郭阜林擊出二壘打，潘武雄打出左外野飛球，郭阜林挑戰周思齊的臂力，被直傳三壘觸殺出局。

周思齊神助殺 蔗總佩服

周思齊表示，球一打出來，中外野手張志豪就提醒他傳三壘，這可能是他生涯傳得最漂亮的一球，自己都非常感動。他還開玩笑說：「原來我有雷射肩的潛質，可以好好練傳球。」

統一總教練黃甘霖也說，這應該是周思齊今年傳得最準的一球，當時的狀況10個跑者有9個會跑，包括他自己。

官大元（記者廖耀東攝）

王鴻程（記者廖耀東攝）