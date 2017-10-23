施子謙本季關機戰 左右獅命運

施子謙（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕背水一戰的統一獅，今天在季後挑戰賽第4戰推出新人施子謙先發，對決中信兄弟左投銳力。這將是施子謙今年最後一場比賽，希望能用自己的最後一戰，換來球隊還有下一戰。

統一總教練黃甘霖表示，施子謙投完今天的比賽後就確定關機，用球數不會特別設限，有需要的話破百也有可能。

第4戰先發 球數不設限

施子謙10月8日在球季最後一場對富邦悍將先發5局失1分，拿下生涯首勝，今年唯一對中信的1場先發則是5局失2分，無關勝敗。

施子謙表示，第1次投季後賽很興奮，但不會緊張，季後牛棚和分組練習賽的狀況都不錯，希望今天把練習的成果表現出來，例行賽2好球之後的決勝球是較不滿意的地方，今天會特別注意決勝球的進壘角度。

不怕對戰數據 象推銳力

銳力本季對獅先發2場，戰績0勝1敗、防禦率12.00，投9局被擊出19支安打、其中包括2支全壘打。

銳力表示，他知道統一是很好的球隊，擁有強力打線，雖然過去對戰成績不理想，但他不會去想過去的事，不論出戰哪一隊，都是按照自己的步驟來準備，昨天也進牛棚進行一些細節的修正。

銳力表示，今天的比賽非常重要，每球都要毫無保留全力去投，但也要盡量拉長局數，減少牛棚負擔。