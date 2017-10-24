站上世界第一 詹詠然「很平靜」

詹詠然（左）職業積分首度追平「瑞士公主」辛吉絲，兩人並列榜首。詹詠然也成為台灣網壇史第2位雙打球后。（取自詹詠然臉書）

和辛吉絲並列女雙球后

〔記者梁偉銘／綜合報導〕正在新加坡為2017WTA年終總決賽備戰的詹詠然，本週職業積分首度追平「瑞士公主」辛吉絲，兩人以9770分並列榜首，大詹也成為謝淑薇之後，台灣網壇史上第2位雙打球后，本季獎金已有139萬美元（約4207萬台幣）進帳，也超越小薇2013年的110萬美元（約3355萬台幣）紀錄，同樣也是寶島之最。

「你的日子如何，你的力量也必如何。」成為WTA第36位女雙球后，詹詠然特地以舊約聖經申命記33章25節的金句自勉，她還在臉書留言：「站上世界第一的這一刻，情緒比想像中平靜，沒有多餘的心思和意念，一路走來要感謝的人太多。我相信所發生的每一件事都有它的意義，也是上帝巧妙的安排。」

「辛然配」獲WTA最佳雙打組合

日前國際媒體票選的WTA年度獎項出爐，詹詠然／辛吉絲榮膺最佳雙打組合，也是該獎自1977年舉辦以來首位台將獲獎，大會預計今晚「選手之夜」頒獎，「辛然配」也是年終賽頭號種子，這組最佳拍檔先前已狂飆硬地18連勝，被各界視為大熱門。

詹詠然與辛吉絲自今年2月合拍，聯手打下多達9座女雙冠軍，包括大滿貫賽美國公開賽后冠，職業積分大幅領先跌至第3名的捷克莎法洛娃、同以6785分並列第4的俄國組合瑪卡洛娃／維絲妮娜。謝淑薇曾於2014年躍居女雙世界第一，現則暫居32名。