互相絕殺 威金斯秒打臉甜瓜

灰狼A.威金斯（22號）絕殺雷霆，率隊喜迎2連勝。 （美聯社）

雷霆「CPR連線」 不敵灰狼

〔記者廖聿偉／綜合報導〕今夏大進補的雷霆、灰狼昨互飆火力，鏖戰至最後一刻才分出勝負，雷霆安東尼終場前4.7秒投進超前三分彈，地主球迷歡聲雷動，原以為勝利在握，但灰狼A.威金斯硬是在最後一刻，飆進擦板的絕殺三分彈，終場灰狼115：113喜迎二連勝。

攻下27分的功臣威金斯表示，「最後一球並非運氣，投球的瞬間就自信能投進，當時我嘗試靠近籃框，但時間緊迫，很快就出手了。」

但威金斯的絕殺球，賽後卻爆發爭議，安東尼投進三分球後，灰狼快速反擊，但湯斯的掩護導致喬治倒地，裁判沒有響哨，威金斯獲得空檔才飆進壓哨球。

轟下全場最高31分的魏斯布魯克，對裁判在終場前的吹判相當不以為然，「賽後觀看重播，很明顯確定這是一次不合法的擋人。」

差點成為英雄的安東尼貢獻23分，雷霆有6人得分上雙，但防守卻漏洞百出，讓灰狼團隊命中率高達5成，三分球命中率也有4成，成為二連敗的主因，總教練唐納文坦言，「誤判與否要交給聯盟去處理，我們必須檢討為何打得那麼辛苦。」

雷霆「三巨頭」之一的喬治，昨三分球8投僅1中，只攻下14分，開季3戰62投23中，命中率僅37%，仍在找尋定位，但唐納文並不擔心，他認為喬治是很成熟的球員，懂得如何去調整。