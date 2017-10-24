全運會》一日雙金 楊俊瀚自評70分

昨百米飆10秒29 平大會紀錄

楊俊瀚昨在男子100公尺與男子400公尺接力奪金。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在106年宜蘭全運會男子100公尺以平大會紀錄的10秒29締造2連霸，又率領花蓮縣在男子400公尺接力以39秒76鍍金，一日進帳雙金，成為田徑場最大贏家。

20歲的楊俊瀚7月亞田賽以20秒66贏得200公尺金牌，用10秒31奪100公尺銅牌；8月台北世大運先於準決賽以10秒20締造全國新猷，再以10秒22奪金，並率400接力隊奪銅，在國際舞台嶄露頭角，如今在全運會更是所向披靡。

不過，楊俊瀚在兩大賽都將狀態調整至顛峰後，明白每個月要維持在狀態高峰並不容易，甚至直言，準備全運會相對辛苦，還得背負衛冕壓力，對自己表現僅打70分。

楊俊瀚出賽，吸引不少觀眾目光。（記者林正堃攝）

楊俊瀚今早11點將在200公尺預賽亮相，這也是他的專項之一，但世大運決賽僅跑21秒07排第7，賽後還難過地流下男兒淚，這回在全運會他並未設定具體目標，他說：「就是盡力跑出應有成績就好。」

世大運爆紅後，楊俊瀚已成為家喻戶曉的運動明星，昨賽後接受媒體採訪時，觀眾席有不少人圍觀，他認為被很多人注意到，在生活或心態並未受影響，反而很開心自己的出色表現可以讓更多人關注田徑運動。