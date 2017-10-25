中信新氣「象」「5」夠刺激

周思齊（見圖，資料照）、陳江和及張志豪等老將，在季後賽稱職扮演帶頭大哥角色，激勵了年輕球員。

全年勝率不到5成的中信兄弟勉強擠進季後賽，又因為季後的冰風暴事件損兵折將，加上精神領袖彭政閔因傷無法出賽，原本不被看好，卻在僅存的幾位老將帶領下，新人適時嶄露頭角，打出中信的新氣象。（記者吳清正）

老將扮帶頭大哥

中信季後賽陣容以年輕球員為主，擁有2010年勇奪總冠軍經驗的更只有羅曼、周思齊、陳江和及張志豪，但是這幾位老將稱職扮演帶頭大哥，激勵了年輕球員打出最佳團隊戰力。

誠如張志豪在贏得季後挑戰賽後所說，這時候用講的已經發揮不了多少作用，只能以實際行動把每一次打擊、每一個守備都全力做到最確實，學弟們自然會感受到老將的態度，跟著往前衝。

林智勝、蔣智賢等重砲未能參加季後賽，新人詹子賢（見圖，資料照）扛起中信第4棒重任。

詹子賢接管四番

林智勝、蔣智賢等重砲未能參加季後賽，還是新人的詹子賢扛起中信第4棒，展現了不像新人的抗壓性，總冠軍賽的表現相當受到期待。

詹子賢在季後挑戰賽首戰5打數摃龜，一般新人可能信心受挫，但總教練史耐德表示他一點也不擔心，詹子賢整季都是能在關鍵時刻建功的球員。心臟超大顆的詹子賢果然不受影響，第2戰就擊出2支安打，第3戰更轟出致勝2分砲。

牛棚新秀有亮點

牛棚原是中信最弱的一環，教練團在季後賽大膽起用新秀，包括例行賽出賽經驗接近零的楊達翔和陳柏豪，表現也令人眼睛一亮。

楊達翔和陳柏豪都是今年季中選秀新人，楊達翔例行賽投3.1局，防禦率13.50，陳柏豪更只投1局，防禦率9.00，教練團不但把他們帶進季後挑戰賽，第3戰在只領先1分時先後起用楊達翔和陳柏豪，都拿下中繼成功。

王威晨獨當「1」面

王威晨8月底才上一軍，例行賽打擊出色，季後賽持續擔任開路先鋒第1棒，讓球迷看到他的表現，不再只是兄弟象創隊元老、前總教練王光輝的兒子，走出自己的棒球路。

王威晨季後賽的打擊還沒有完全發揮，守備則依然出色，原本是游擊手的他，季後挑戰賽先守二壘，第3戰起移防三壘，2個守位都遊刃有餘，數度美技沒收統一獅的安打球，能守不止1個位置將讓王威晨明年有更多機會。

林明杰季後賽打擊大爆發。（資料照）

林明杰變「大鯊魚」

林明杰9月底成為中信主戰捕手，季後賽更是打擊大爆發，一舉打響「鯊魚哥」名號。

因為有個哥哥是「鯰魚哥」，林明杰一度被叫作「鯰魚弟」，但林明杰只想做自己，更希望超越哥哥，因此給自己取了「鯊魚哥」的外號。例行賽打擊率0.191的林明杰，季後挑戰賽打擊率高達0.455，第4戰更轟出3分砲，打下4分打點，打響「鯊魚哥」名號。