全運會》名師勸戰 洪萬庭留住「金」喜

洪萬庭拿下舉重項目金牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕舉重名帥林敬能的愛徒郭婞淳前天風光在全運會女子63公斤級摘金，另一位女弟子洪萬庭昨在69公斤級，以抓舉96公斤、挺舉115公斤，總和211公斤鍍金，也是她生涯首面全運會金牌。

洪萬庭和教練林敬能。（記者林正堃攝）

洪萬庭在抓舉第3把抓起96公斤領先群雌；挺舉第1把完成110公斤，即確定收下金牌，隨後挑戰115公斤成功，第3次雖無力撐住120公斤，對最終結果也毫無影響。

洪萬庭在世大運以227公斤贏得69公斤級金牌，是個人國際賽首金，她賽前明白現階段狀況確實不如世大運，改用以賽代訓的心情前來拚全運會，反而撇除緊張感，成為獲勝關鍵之一。

去年一度萌生退意

此外，洪萬庭在世大運、全運會都站上頒獎台最高處，幕後最大功臣是林敬能。事實上，27歲洪萬庭去年一度萌生退休念頭，林敬能因相中其未來性及明年亞運有望站上頒獎台，便不斷鼓勵洪萬庭，利用不同方式讓她技術、心理都向上提升。

洪萬庭原本打算世大運後正式退休，如今決定要拚至2018年雅加達亞運，她說：「跟去年一度想要退休的我比較，現在我越來越有自信心，未來會做好萬全準備與努力，希望年底世界錦標賽也能大豐收，並在明年亞運拚出成績。」