全運會》200公尺今決戰 楊俊瀚「緊繃」

楊俊瀚（右2）在200公尺準決賽以21秒47晉級。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在全運會男子200公尺準決賽，以21秒47晉級今下午3點的決賽；「跨欄王子」陳傑在400公尺跨欄預賽以52秒32取得決賽資格，也要在今日挑戰400跨與1600公尺接力5連霸。

楊俊瀚早上預賽僅跑21秒97，下午參加準決賽，右大腿更用肌貼進行防護，他強調，單純只是肌肉有些緊繃，想事先保護自己，以免帶來無謂的受傷。

楊俊瀚準決賽成績落後王偉旭的21秒22，且他上屆全運會決賽飆出20秒53締造全國紀錄後，至今兩年都無法有所突破，身邊朋友、教練都不斷關心他何時能再改寫紀錄，他表示，自己也想再寫新猷，眼前以找回原有水準為主，決賽以跑進21秒內為目標。

陳傑400跨預賽成績不如學弟余嘉軒的52秒04；1600接力與隊友林智偉、翁偉誠、葉守博飆出3分13秒46領先群雄，兩項能否完成5連霸，備受外界矚目。

除了楊俊瀚與陳傑，今日全運會田徑場上眾星雲集，世大運擲出91公尺36締造亞洲紀錄並奪金的標槍名將鄭兆村及銅牌得主黃士峰在下午2點登場，鄭兆村將尋求2連霸；世大運跳高銅牌向俊賢在2點15分登場挑戰5連霸；中長跑好手洪鈺釗欲在800公尺完成4連莊。