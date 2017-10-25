全運會》「射」除心魔 彭士誠逆轉摘金

彭士誠昨一掃今年射箭個人賽全數摃龜的陰霾。（記者林正堃攝）

今年個人賽首金

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕「這面金牌讓我提升不少信心！」世大運射箭反曲弓國手彭士誠昨一掃今年個人賽全數摃龜的陰霾，在全運會個人金牌戰更克服0：4落後頹勢，以6：5逆轉擊敗今年全中運金牌湯智鈞，進帳今年首面個人賽金牌。

彭士誠前天幫桃園市締造男子團體2連霸；混雙和張心怡奪銀，但他今年最大心魔就是個人賽表現始終不理想，尤其世大運還一戰出局，他坦言，「今年個人表現都不好，在世大運提前出局的挫折感更大。」

昨彭士誠在個人賽一路過關斬將，8強6：0完封3屆奧運國手王正邦，4強以6：2收拾林昱辰，金牌戰更頂住壓力，成功上演逆轉秀，首度在全運會個人賽鍍金，此面金牌讓他重拾信心，期盼接下來能在國手選拔賽脫穎而出，再次披上國家隊戰袍征戰亞運。

差點和鄭兆村同練田徑

長相斯文的彭士誠國小打棒球，國中讀數理資優班，不過，他身上流著好動的血液，始終無法接受埋頭苦讀的求學生活，並向父母要求想成為運動員。他差點與世大運標槍金牌鄭兆村在桃園瑞原國中當田徑隊隊友，而他最後選擇射箭原因十分簡單，只因田徑隊練習感覺很累還要曬太陽，索性就選擇射箭，如今也成為國內一等一的神射手。