挺泳協改革 「丁妹」遭教練攻擊

丁聖祐（右）遭新竹教練李育儒（左）批評身材變胖。（取自網路）

李育儒是泳協理事長表弟

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台大「泳后」丁聖祐日前質疑泳協世大運遴選黑箱作業，並積極推動協會改革，昨再度為此議題在全運會游泳詩欣館和新竹教練李育儒爆發口角，李育儒是泳協理事長許東雄的表弟，他以誇張的肢體動作和情緒，大聲批評丁妹爭取權益「態度有問題」。丁聖祐表示：「抗爭並非針對個人，只是提出這個體制的問題。」兩人爭執近10分鐘，影片也被體育改革聯會上傳至臉書，引發網友論戰。

昨參加全運會的選手爆料，丁聖祐因難以接受學弟在臉書支持反體改的言論，特地跑到泳池找學弟問清楚原由，李育儒聽到爭執聲，到現場調解，因李育儒情緒激動，加上肢體動作咄咄逼人，反而引發更大的衝突，丁聖祐回應：「你們（學弟）也是選手，都知道協會的問題，為什麼要這樣對我。因為很受傷，才會忍不住去質問他。」

丁聖祐世大運後至澳洲進行科學化訓練，因時間緊迫，成績並不理想，100公尺蝶式游出生涯在全運會最差成績，比上屆慢了2秒，決賽以第8名作收，賽後受到網友許多批評和冷嘲熱諷，丁聖祐說，「我看起來很堅強，但其實內心很脆弱，尤其是挺身而出為選手爭取利益，卻反而遭受人身攻擊。」

李育儒昨指著丁聖祐不斷大聲痛批她搞不懂世大運遴選規則，因她的抗爭，反而剝奪努力選手的參賽權，丁聖祐回應，「李育儒一直替協會護航，今天攻擊我不認真、變胖，都是因為我站出來跟協會對抗。」

丁聖祐：盼改變體制 環境變好

丁聖祐強調，「我只是希望能有更好的體育環境，能督促協會解決體制上的問題，讓一切公開、透明，不再有黑箱作業，絕不是要和選手對抗，或是造成對立，模糊了迫切需要改革的焦點。」