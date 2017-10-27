全運會》蔡文誠神傳 周柏臣「打」下金牌

新北男籃搶回失去2屆的金牌。（記者林正堃攝）

倒數2秒三分打 逆轉勝北市

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕台北市昨只差2秒將能完成全運會男子籃球3連霸，最後卻出現戲劇化結果，新北市蔡文誠發邊線球，直接將球傳至跑入禁區的周柏臣擺進2分，北市周伯勳又賠上犯規，新北就以89：88搶回失去2屆的金牌。

北市第四節落後逾雙位數，苦苦追趕，在1分01秒靠著簡浩上籃追成86平手，老將張智峰在3.17秒中距離出手取分，反而握有2分領先，全隊興高采烈慶祝即將到手的勝利。

新北男籃靠著周柏臣（左1）讀秒「三分打」，帶領新北以1分差距搶回金牌。（記者林正堃攝）

簡浩絕殺未果 無緣3連霸

新北暫停過後，靠著周柏臣「三分打」取得1分領先，簡浩最後三分線出手未果，北市痛失霸業，每位球員粗估將痛失約71萬元連霸獎金。

周柏臣打到氣力放盡，好在關鍵時刻並未手軟，他將贏球歸功給傳出助攻的蔡文誠，至於關鍵的超前罰球，他笑說：「在罰球上有壓力，講白一點就是背負獎金壓力。」

傳出漂亮一球的蔡文誠表現可圈可點，不僅稱職補上主控洪志善遺留的空缺，還扮演得分大將，攻下全隊最高24分，其中下半場就拿18分，他打趣表示，「其實這場比賽，都要謝謝簡浩三分球沒進！」