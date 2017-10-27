論爭霸／兄弟想贏 仰賴系統戰反制

兄弟若輸掉首戰，球評認為第2場有可能以羅曼、銳力（見圖）「雙洋投先發」。（資料照）

光就兩隊陣容來看，每個球員拉出來比，根本就不用打了，桃猿有3大洋投，還有中繼王、準中繼王和救援王，又有強力打線，經驗也夠，兄弟要贏球，不能靠個人，要靠團隊作戰。

9月兄弟有許多年輕球員上一軍，史耐德放手讓他們去衝，看不到太多積極作為，等到季後賽他再跳出來指揮，利用佈陣、策略和情蒐，讓選手執行任務，打者想辦法上壘、推進，用速度壓迫對手，本土投手任務很簡單，積極攻擊好球帶，勇於對決，再靠守備贏球，投打守環環相扣才能贏球。

像佈陣、策略和情蒐，這些平常兄弟就在做了，執行上選手不能有太多個人想法，一切以團隊為重，外籍教練經長期觀察也了解選手特質，再看如何執行，就好比下象棋，明明就是兵，就不可能像炮一樣跳來跳去，必須各司其職。

基本上兄弟若輸了首戰就兩敗，第2場背水一戰很可能起用羅曼和銳力「雙洋投先發」，牛棚交給鄭凱文和王鴻程投短局數，所以首戰伍鐸先發表現很重要，彭政閔歸隊對陣中小老弟也有很大幫助。

確實，台灣大賽看不到兄弟太多勝算，但只要兄弟維持季後挑戰賽狀況，用團隊合作和有系統的做法迎戰桃猿，球員放手去打，就能看到希望。

（口述：球評潘忠韋，整理：記者羅志朋）