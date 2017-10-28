世界大賽》達比修處女秀 就怕「空」歡喜

世界大賽關鍵第3場今早8時在太空人主場展開，道奇達比修將掛帥先發。

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須提防柯瑞亞再開轟

〔記者郭羿婕／綜合報導〕世界大賽第3場今早8時在太空人主場展開，道奇達比修有獻出世界大賽處女秀，無論對手、球場、不必打擊，都是他喜歡且熟悉的，但須提防本季轟過他的主砲柯瑞亞；太空人則由麥卡勒先發。

太空人重砲柯瑞亞今年曾轟過達比修。

（資料照，美聯社）

達比修從日職轉戰大聯盟時，根本不清楚哪隊隸屬哪個分區，也不記得何時開始對世界大賽有印象，他說：「從沒想過在世界大賽登板，我只是不想輸，目標就是一直贏下去。」

過去效力遊騎兵，與太空人同屬美聯西區，達比修遺憾未能與前東家攜手征戰世界大賽，盼能在道奇達陣；但比起許多人從小夢想登上世界大賽，這對達比修不算圓夢，所以沒額外壓力，美媒認為他十分冷靜，他只說：「我就是這樣，算特質吧！」他透露，以前投日本大賽還比較緊張。

達比修今年季後賽已奪2勝0敗、防禦率1.59，美媒指他熟悉太空人主場是優勢；達比修覺得這沒那麼重要，卻不諱言很想在此登板，且到美聯場子，道奇將讓佩德森或伊席爾、葛朗多扛DH，投手免打擊，他因而請纓在休士頓投第3場，獲教頭羅伯斯首肯。

達比修從前就喜歡對太空人，「他們是很好的對手，有許多好人，和他們交手真的很有趣。」只不過，回家的太空人信心十足，柏格曼也說：「我們都熟悉達比修和他的球路。」尤其前場開砲的柯瑞亞，今年也轟過達比修，再度交鋒備受期待。

太空人力拚主場登基

太空人季後賽在主場累積6勝0敗，回休士頓連打3場若能全贏，將以主場不敗之姿首度稱霸世界大賽。今年是太空人成軍第56季，冠軍荒是目前大聯盟第3久，僅次於印地安人和遊騎兵。