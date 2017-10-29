世界大賽》拉鳳眼諷達比修 古利爾犯眾怒

太空人古利爾對達比修轟出陽春砲後，回到休息室做了拉出單眼皮動作嘲諷達比修，被各界強烈抨擊。（取自網路）

大聯盟要查 美媒籲懲處

〔記者羅志朋／綜合報導〕太空人古巴強打古利爾可能始料未及，他對達比修比出疑似帶有種族歧視的手勢，竟引發軒然大波，大聯盟官方決定介入調查，美媒也呼籲懲處。

昨天2局下古利爾轟出陽春砲，回到休息室他用雙手食指拉出單眼皮動作，嘲諷達比修亞洲人身分，口中還吐出「Chinito」的字眼，西班牙語意為「小中國人」，透過電視畫面放送，各界強烈抨擊，達比修的前隊友迪克曼就在推特發文，「古利爾是垃圾。」

古利爾2014年在日職橫濱DeNA發展，去年叛逃並與太空人簽下5年4750萬美元（約14.25億台幣）合約；他解釋，在古巴和世界各地，看到亞洲人都稱中國人，他在日本打過球，了解他們覺得這種手勢是被冒犯的，對此他願意道歉。

昨賽後美媒立刻跑去問達比修，他說，「我有看到古利爾手勢，此舉對全世界人們來說都是不尊重的，我確信太空人也有亞洲球迷，他們應該有同樣感受。」

達比修大器 豪神也說讚

回應完後，稍晚達比修在推特發文，「沒人是完美的，包括你和我，今天他做錯了，與其譴責，不如努力從中學習，如果我們能從這事件當中得到什麼，會是人們的一大步。」

達比修寬容大度的發文，得到許多球迷讚賞，林書豪在NBA曾屢遭種族歧視言論和行為攻擊，身受其害，昨他分享達比修的推特，並寫道，「真的！尊重。」