「大亂鬥」激發反撲 勇士追18分逆轉

勇士格林（左）與巫師後衛畢爾（右）發生肢體衝突，兩人事後也遭驅逐出場。（今日美國）

格林與巫師畢爾爆衝突

兩人遭驅逐

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊昨主場迎戰巫師，上半場結束前19.5秒仍落後14分，此時場邊出現火爆一幕，格林與巫師後衛畢爾勾住彼此脖子纏鬥，隨後各吞技術犯規遭驅逐出場，勇士為了格林而戰，克服最多18分落後，終場以120：117逆轉勝。

格林與畢爾當時在底線位置卡位，肢體接觸激烈，演變為衝突，第一時間裁判、巫師隊教練、杜蘭特與K.湯普森都往兩人方向衝去，一群人朝著籃框架撲去，眼看要變成大亂鬥，雙方球員把彼此架開，走出混亂的格林身上球衣也被撕裂。

兩人隨後遭驅逐出場，格林離開時對媒體說，「如果對方連續打你兩次，該怎麼做？」格林澄清跟畢爾沒有過節，他感慨地說：「應該是NBA跟我之間的恩恩怨怨吧，所以才被趕出去。」聯盟預計今天公布懲處。

勇士贏得驚險，「三巨頭」杜蘭特貢獻31分、柯瑞20分與K.湯普森18分，總教練柯爾坦言，球隊還沒完全準備好，但NBA比賽是漫長的，還沒結束都很難說，球隊下半場堅持不放棄的精神，製造出贏球機會。

柯爾昨以復古造型花襯衫現身，為的是向球隊80歲傳奇人物阿特爾斯致敬，阿特爾斯人正在醫院養病，他跟勇士球團結緣58年，當過球員、總教練與總管，目前則是球隊大使。