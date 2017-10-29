辛吉絲說再見 「相信大詹會更好」！

「辛然配」四強爆冷輸球，年終賽無緣爭冠。（歐新社）

結束20多年職業生涯

37歲辛吉絲將告別長達20多年的職業生涯。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。辛吉絲第三度退休，決定享受人生，也祝福最後搭檔詹詠然：「我相信她的潛力，往後表現會更好！」

2017WTA新加坡年終總決賽，頭號種子辛吉絲／詹詠然昨在四強賽以4：6、6：7（ 5：7）不敵第3種子芭波絲（匈牙利）／赫拉可娃（捷克），19連勝中斷，37歲的辛吉絲也結束最終戰役，告別20多年職業生涯。

「辛然配」年終賽無緣爭后

辛吉絲強調，網球帶來許多快樂，往後不會離開這個領域，打算協助母親創辦多年的網球學院。

辛吉絲說：「我由衷祝福詠然，如果她帶著今年所學到的東西繼續下去，肯定能打出更好成績。」她也提及先前美網封后的難忘回憶，「我們形成緊密團隊，彼此相互扶持，雖然有些壓力，當時感覺就像是，我要幫詠然拿一座大滿貫冠軍。」

辛吉絲共獲25座大滿貫金盃，這也是她繼2003年腳踝傷勢、2007年毒品風波後，第三度高掛球拍，「感謝上帝，我非常感激，過往場上發生的一切，好與壞的事比較起來，大約是95%對5%。」她也透露，退休後回到家裡，將享受騎馬、滑雪的休閒時光。

辛吉絲重返巔峰翩然引退，詹詠然與這位「百搭天后」合捧9金，總計40位搭檔中冠軍數高居第3，僅次於14冠的印度米爾莎、11冠的俄國庫妮可娃，大詹說：「感謝偶像辛吉絲的提攜，這是難忘的一年，我沒有遺憾。」