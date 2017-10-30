女子世界盃桌球賽》逆轉勝晉4強 鄭怡靜「乒」決賽門票

鄭怡靜逆轉勝晉4強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第10的鄭怡靜，昨在2017年女子世界盃桌球賽8強戰，以4：2力退香港女將李皓晴，連續兩年闖進4強，將和頭號種子中國朱雨玲爭奪決賽門票。

世界排名42的李皓晴，首輪以4：3逆轉擊敗世界排名第5的石川佳純，爆出首日最大冷門。

面對狀況絕佳的李皓晴，鄭怡靜前3局也以6：11、13：11、6：11落後。第4局起，鄭怡靜找回節奏，先以11：7扳回一城。關鍵第5局，鄭怡靜在開局8：1大幅領先下，被李皓晴追到9：8，情勢頓時緊繃，但此時她突然改變發球策略，一記長球讓對手措手不及，有驚無險以11：8拿下。

第6局，鄭怡靜在開局4：0領先下，又被追成5平，但她立刻回敬一波6：0攻勢，完美關門。

去年獲得亞軍的鄭怡靜，連續兩場演出逆轉勝，她表示：「很開心，覺得不可思議，第5局被追近時，感覺有點混亂，但教練鄭佳奇鼓勵我要堅持下去。」

還沒適應時差的鄭怡靜，經過兩場激戰後，身體也感到不舒服，有點想吐，只想趕快回飯店休息，備戰下一場比賽。

陳思羽止步8強

世界排名32的陳思羽，首輪從局數0：3逆境下，連下4局逆轉扳倒世界排名19的香港好手杜凱琴，首度參加世界盃就殺進8強。

但8強戰，陳思羽以0：4不敵尋求衛冕的日本平野美宇，無緣晉級4強。