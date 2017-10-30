戰友球場送別 辛吉絲正式引退

「瑞士公主」辛吉絲（左1）舉辦引退儀式，過往戰友等球星蒞臨，由我國詹詠然代表獻花（左2）。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017 WTA年終總決賽於新加坡落幕，大會特地為「瑞士公主」辛吉絲舉辦引退儀式，過往戰友等球星蒞臨，由我國詹詠然代表獻花，溫馨場面令辛公主感動拭淚，她對生涯最後搭檔大詹說：「23年來我第一次當女雙年終球后，也是唯一一次，就是跟妳。」

WTA昨為「瑞士公主」辛吉絲舉辦引退儀式。（美聯社）

生涯25座大滿貫金盃 詹詠然代表獻花

37歲的辛吉絲戰功彪炳，囊括25座大滿貫金盃，昨晚以黑蕾絲禮服翩然現身，優雅高貴氣質驚豔全場，退役的法國皮爾絲等歷任搭檔站台力挺，與「瑞士公主」熱情談笑話當年，詹詠然不捨地說：「看辛吉絲歷年影片，真的很感動，從小她就是我偶像，因為被她影響，我才能站在這裡，很榮幸成為她最後的搭檔。」

WTA大會昨特地為「瑞士公主」辛吉絲舉辦引退儀式，溫馨場面令辛公主感動拭淚。（法新社）

大詹明年換戰友 辛吉絲笑說要陪練

被譽為當代網壇傳奇的辛吉絲，早在2013年入選國際名人堂，目前女雙排名與詹詠然並列世界第1，也是2017年女雙年終球后。大詹表示，今年2月與辛吉絲組軍，學習到太多東西，「她被譽為天才選手，這只是外界看到表面，其實她不論對工作、比賽或訓練，都花很多苦心，我打從心裡佩服。很幸運與她合作，也祝福她生命下個篇章更美好。」大詹透露，雖然明年換戰友，但辛吉絲答應來看比賽，「她笑說要當陪練員，大家都在期待。」

「瑞士公主」辛吉絲（左2）舉辦引退儀式，過往戰友等球星蒞臨，由我國詹詠然代表獻花（左1）。（路透）

女單決賽，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪2個6：4強壓「高齡」37歲的美國老將大威廉絲，不但中止對戰7連敗，前球后沃妹也首度笑捧年終金盃，排名從第6重回前3席。

瑞士公主辛吉絲（右）於WTA年終賽後正式退休，昨WTA特別於星國球場舉辦引退儀式。（法新社）