洪宸宇扛第3戰 對決最熟悉敵人

台灣大賽第3戰，中信兄弟將由洪宸宇先發。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕2017年台灣大賽第3戰將於明天（週二）移師台中洲際棒球場舉行，中信兄弟總教練史耐德大方宣布由洪宸宇先發，洪宸宇表示，雖然要面對老東家，但沒有太多想法，就維持季後挑戰賽的投球策略。

洪宸宇指出，台灣大賽開打前隨隊在天母棒球場練球，被教練團告知要投第3戰，很高興終於能首次在台灣大賽上場，因為在猿隊待6年都沒機會打台灣大賽，只能在屏東二軍宿舍看電視，對奪冠沒有任何感覺。

洪宸宇於2011年選秀會第2輪被猿隊選入，生涯前3年是野手，在一軍只出賽43場，2015年轉投手，在一軍只登板6場，去年季後被釋出，「待那麼久，都上不去一軍，我也很努力練習，改練投手還是沒機會，難免會很氣。」他說。

洪宸宇本季出賽31場創生涯新高，季後挑戰賽對統一獅於第3戰擔任先發，投5局失3分拿下生涯季後賽首勝，助中信以2勝1敗「聽牌」，本季對猿出賽10場、投22局、防禦率6.55，「球季對他們贏過2場（2勝1敗），所以不用想太多。」他說。

若戰線拉到第6戰，洪宸宇可能只休4天再先發，他認為，雖然很熟悉桃園球場，但球迷加油很大聲，不太聽得到隊友的聲音，對投手不好投，「希望不用打到第6戰就結束，早點封王。」他說。