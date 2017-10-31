大戰5小時超「轟」狂 太空人再見安聽牌

10局下柏格曼再見安打，太空人以13：12拿下世界大賽第五戰勝利。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕太空人和道奇打出瘋狂得分戰，轟出5支全壘打的太空人隊，靠著10局下柏格曼再見安打，以13：12拿下世界大賽第五戰勝利，再一勝就能奪得成軍56年來首座世界大賽冠軍。

道奇先發塞揚強投克蕭投4.2局失6分。 （法新社）

這場比賽打了5小時17分，世界大賽史上僅次於2005年第三戰的5小時41分，當時太空人鏖戰14局後，以5：7敗給白襪。3勝2敗的太空人首度在世界大賽聽牌，過去65支3勝2敗的球隊，有43隊封王，奪冠比率66.2％。

「這是難以置信的時刻，」打出再見安打的柏格曼表示：「我從小就夢想著這一刻，只差一勝就能贏得世界大賽，這真的很特別。」

太空人5轟 克蕭也被KO

今年季後賽砲聲隆隆，昨天兩隊雖都起用塞揚獎投手先發，仍難逃被KO的命運。太空人凱可3.2局失4分，道奇克蕭4.2局失6分。

太空人麥肯8局下轟出陽春砲，成為今年第14位在世界大賽開轟的球員；9局上道奇普伊格的2分彈，成為世界大賽第22轟、季後賽101轟，都打破大聯盟紀錄，道奇此局戲劇性追回3分，將比賽帶進延長賽。

第5戰太神奇 教頭也愛

「當我以為我可以形容第二戰是我生涯最愛的一場比賽，我想，第五戰超越了。」太空人總教練辛奇表示：「很難去形容這場比賽的扭轉和變化，還有在我們的主場球迷面前這樣贏得比賽的情緒。」

「這比第二戰還瘋狂，」打出3安打3打點、包括2分砲的太空人游擊手柯瑞亞表示：「全場不斷落後又超前，毫無疑問是最棒的比賽，現在情緒真的非常高漲，我們取得領先，必須在洛杉磯拿下冠軍。」

第六戰將於明天上午8點在道奇主場進行，太空人由韋蘭德先發，他在今年季後賽4勝0敗，包括世界大賽第二戰投6局失3分；背水一戰的道奇則派出希爾，他在第二戰投4局失1分。