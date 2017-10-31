世界大賽5戰22轟 彈力球再現？

太空人球星艾圖維5局下的追平3分砲，寫下個人季後賽第7轟紀錄。（今日美國）

韋蘭德：球太滑 減低滑球威力

〔記者陳人齊／綜合報導〕今年世界大賽全壘打滿天飛，第二戰雙方更狂轟破紀錄的8發全壘打，讓大聯盟官方用球受到質疑，兩隊主力先發投手在昨第五戰賽前都表示世界大賽用球「又滑又彈」，與例行賽有著明顯不同。結果第五戰雙方又輪流開轟，合力掃出7發全壘打，累計前五戰共22轟，已破歷史紀錄。

太空人王牌韋蘭德表示，世界大賽用球太「滑」了，「毫無疑問，我們賽前都要簽名在世界大賽用球上，但有時候真的很難在上面寫字，就有點像我們去星巴克簽收據時，如果你沒用手按住紙，筆水是很難附著在紙上的，這跟我們簽在那些球上的感覺差不多。」

韋蘭德也指出，這樣的用球會讓滑球威力大減，他說：「我注意到，特別是投滑球時，感覺跟平常很不一樣，而我被佩德森開轟的那球，就是滑球。」

道奇先發達比修有第三戰只投1.2局就退場，賽後他表示，「投滑球變得有些困難，球太『滑』了。」

不過，面對球員的質疑，大聯盟官方堅稱，季後賽用球與例行賽無異，材質及製造標準都與先前相同，唯一不同的只有在球上印上世界大賽的金色標籤，但顯然與部分球員的理解有所出入。

塞揚強投落難 克蕭5戰挨8轟

球的爭議還沒有答案，昨天第五戰太空人球星艾圖維5局下棒打前田健太的追平3分砲，寫下個人季後賽第7轟紀錄，僅差1發全壘打就能追平歷史紀錄。道奇王牌克蕭被認為受彈力球影響最深，昨4局下被古利爾敲出追平3分砲，成為克蕭季後賽先發5戰所挨的第8轟，打破大聯盟季後賽有史以來的紀錄。克蕭今年季後賽每場都挨轟，其中最慘的是在國聯分區賽對響尾蛇，單場被敲4轟，是他生涯罕見。