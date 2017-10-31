台灣大賽》兄弟冰風暴警訊 票房熱度待考驗

中信兄弟今天在台灣大賽第3戰，主場票房只預售出8000張，恐難再締造滿場紀錄。（資料照）

今主場預售8000張門票

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕美日韓現在都在瘋職棒，劇力萬鈞的總冠軍賽戰況讓球迷看得如癡如醉！在台灣，每年壓軸的台灣大賽同樣是職棒迷的大事，其中中信兄弟是否參賽更是台灣大賽熱度的一大指標，過去3年都有黃衫軍加持，每場都是人山人海，兄弟每一年第一場主場都爆滿，門票甚至提前搶購一空，今晚在洲際首戰可能「打破」這項紀錄。

中信兄弟剛歷經季後的「冰風暴」風波，所幸及時止血，先在挑戰賽「下剋上」氣走統一獅，接著在台灣大賽作客「全猿主場」前兩戰搶下1勝，帶著1勝2負戰績回主場再戰，今天第3戰門票從10月27日就開放預購，截至昨晚已售8000張，內野最貴票價1400元，外野票則是700元，和去年相同。

去年連3場滿座 一票難求

這個預售成績對一向是票房保證的兄弟隊是一大警訊，去年和義大犀牛爭冠，中信兄弟G1（週六） 、G2（週日） 、G6（週六）共打3場主場，都在洲際締造連3滿、各20000張門票的紀錄，盛況空前。2014和2015年兩度和桃猿隊爭霸，熱度也相當高，更是屢破歷年總票房紀錄，兄弟G3第一場主場也是週二，新莊球場12500張銷售一空，甚至一週前預售開賣一小時內就搶光，黃衫軍魅力驚人。

今年季賽票房下跌2成

兄弟今年季賽票房已經嚴重走跌，場均下滑超過2成，是4隊跌幅最大，8天前和統一獅兩場挑戰賽主場在洲際也顯得冷清，週日8398人進場，隔天週一成功拋下彩帶，但觀眾更下降到5398人。一般認為，和兄弟陣容不完整，又歷經內部多事之秋有關，加上明天又空一天，外地球迷安排看球行程不便，不少球迷因此卻步，不過小象季後賽表現拚勁，精神領袖彭政閔也歸隊坐鎮，仍有不少兄弟球迷力挺，上週六、日於桃園客場右外野也集結為數不少的黃衫球迷。

曾仁和今開球 拉抬人氣

中信主場首戰預售狀況平平，球團仍努力衝票，希望喚起百萬象迷歸隊，除了隨票提供應援贈品，今天也邀請今年登上大聯盟的小熊隊投手曾仁和開球，是繼光芒隊胡智為後，第2位受邀為兄弟開球的大聯盟投手。後天確定開打的第4戰則是昨天中午起開放購買，預售票為5500張。