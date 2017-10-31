台灣大賽》差點提前上 賽格威今拚聽牌

賽格威（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟想繼季後挑戰賽後再上演「下剋上」戲碼，例行賽史上最多勝的桃猿則要力拚聽牌，今晚關鍵第3戰將移師兄弟洲際主場，兄弟推出洪宸宇迎戰老東家，桃猿則由洋投賽格威出戰。

賽格威前天賽前受訪時就語帶玄機，他透露自己有中繼後援經驗，無論投哪一場、什麼角色都能勝任。事實上，猿隊本就有其一套調度計畫，讓賽格威前天中繼待命，4局下攻進6分大局之前，原本設定是若僅追平，他就要接替狀況不穩的道恩斯，最後道恩斯跌跌撞撞還是投滿6局，猿隊也得以保留賽格威到今天先發。

賽格威2015年曾效力統一獅，僅短暫出賽14場，去年下半季獲桃猿網羅，例行賽防禦率4.20雖是桃猿今年洋投「三本柱」最高，但也貢獻16勝，他本季面對兄弟防禦率3.83略低於平均。

洪宸宇要演復仇戲碼

經歷「冰風暴」事件後，兄弟陣容雖大搬風，但年輕小將證明仍能在台灣大賽和強隊抗衡，前兩戰推出洋投伍鐸、羅曼，第3戰交給本土左投洪宸宇，要上演復仇戲碼。

洪宸宇業餘時期是投打二刀流，但效力桃猿兩季以來，出賽機會不多，去年季末遭猿隊釋出，測試會才受兄弟青睞，改披黃衫後又一路從後援被調往先發，如今要在台灣大賽迎戰老東家，今兄弟若勝，戰線確定會延長到第5戰回桃園。