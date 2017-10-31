「雙士」落難 NBA也演下剋上

勇士柯瑞（左）生涯三分球總數1942顆超越爵士老將J.強森，居史上第9。 （美聯社）

前言：NBA 2017-18賽季昨結束第2週賽事，連3年在總冠軍戰爭霸的勇士、騎士又同日落敗，兩隊到底出了什麼問題？雙強落難時，東、西部意外竄出活塞及灰熊，年輕力壯的「字母哥」亞德托昆波展現驚人主宰力，更躍居MVP最大熱門人選。

「字母哥」亞德托昆波（中）開季前6戰表現優異。（美聯社）

騎士詹姆斯（右）孤軍奮戰，無法幫助球隊奪勝。 （今日美國）

勇士26次失誤

輸給活塞

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞昨為了萬聖節，開心扮成《奪魂踞》木偶Billy，並騎三輪車進球場，場上與杜蘭特、K.湯普森也合力拿下84分，但球隊仍以107：115不敵活塞；騎士一哥詹姆斯雖樂觀面對球隊低潮，卻無法改變戰局，再以95：114不敵尼克，慘吞3連敗。

柯瑞攻下27分、8助攻與6籃板，生涯三分球總數1942顆也超越爵士老將J.強森，居史上第9。杜蘭特28分、K.湯普森29分，3人雖都展現極佳的得分能力，但團隊共發生26次失誤，成為挑戰4連勝失敗的主因。

騎士不敵手下敗將尼克

詹姆斯攻下16分、10籃板與7助攻，洛夫也有22分、11籃板，進攻表現平平，且團隊防守又奇差無比，被尼克波辛傑斯攻下32分，後衛小哈達威也飆34分，中鋒坎特進帳18分外帶12籃板，輸得一點都不冤枉。

騎士近年儼然是尼克天敵，取得對戰10連勝，如今卻連這樣的對手都打不贏，總教練泰倫魯也無奈表示，「對上先前都能贏球的對手，卻以這樣的方式輸球，真的很難接受。」

灰熊不甩被看衰

由M.加索、康利領軍的灰熊，今夏並未進行過多補強，被外界看衰會成為西部陪榜隊伍，不過，他們拒絕低頭，更拿出最擅長的防守力抗強敵，戰績5勝1敗領先全聯盟。

灰熊開季就兩度打敗冠軍大熱門火箭，兩場都未讓對手得分破百分，驗證他們克敵制勝的關鍵就是防守；他們目前場均僅失94.2分，只比快艇、爵士遜色，若能維繫住防守體系，搭配「高富帥」帕森斯找回顛峰時期身手，一定能在西部佔有一席之地。

勇士防守大擺爛

勇士開季戰績僅4勝3敗，且向來自豪的進攻並未出現問題，場均得分118.1分依舊是聯盟最佳，不過，他們團隊防守不如過往出色，成為開季戰績不如意的最大原因。

勇士本季場均失分114.3分僅比太陽、籃網優秀，連上季排名第2的防守效率（對手每100回合得分）都從101.1分升高至108.4分，僅排26名。此外，柯瑞本季場均能投進3.6顆三分球，貢獻27.6分，但他外線命中率僅34.7%，暫時是生涯最低點。

「字母哥」前6戰夠猛

生涯邁入第5個賽季的公鹿「字母哥」亞德托昆波昨攻下33分外帶11籃板、5助攻，率隊以117：106擊敗老鷹，他季前就被外界視為例行賽MVP大黑馬，目前的數據更是驚人，6場平均貢獻34.7分，外帶10.7籃板、5.5助攻，投籃命中率為63.1%，是公鹿打出4勝2敗戰績的功臣，在《basketball-reference》MVP預測中，當選機率高達78.6%，勝過快艇葛瑞芬8.4%與鵜鶘卡森斯4.7%。

活塞躍東部龍頭

上季東部第10的活塞靠著近期3連勝，包括擊敗快艇、勇士，以5勝2敗暫居分部龍頭，證明他們有實力角逐季後賽資格，但必須記住現階段的贏球模式，並持續拉高進攻效率，才有望成為真正的黑馬。

另一驚奇魔術上季才排在東部第13，昨雖以113：120不敵黃蜂，但他們近來打敗騎士、馬刺，開季戰績4勝2敗，而陣中的富尼耶、A.戈登、伍切維奇場均得分都逾20分，共組強大火網，助隊場均得分達117.2分，僅次於勇士，成開季打出佳績的關鍵。

騎士攻守喪威風

騎士近5場僅1勝4敗，還連續不敵籃網、鵜鶘與尼克等上季無緣季後賽的隊伍，可見東霸天狀況十分低迷。

勇士有柯瑞、杜蘭特與K.湯普森，起碼進攻表現無須擔心；騎士本季進攻缺少能透過切入，增加進攻效率的厄文，只能依賴詹姆斯或洛夫，且新兵魏德、羅斯、克勞德也尚未融入體系，預計取代厄文地位的I.湯瑪斯又在養傷，導致團隊進攻效率從上季110.9分降低至104.3分，且防守效率為109.8分排第26位，攻守兩端的失衡，讓騎士不再威風。