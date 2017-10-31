打敗平野復仇 鄭怡靜世界盃「桌」銅

鄭怡靜（右）昨在女子世界盃桌球賽，撂倒日本名將平野美宇（左），完成甜蜜復仇，拿下銅牌。（取自國際桌總官網）

同戲碼去年決賽銀恨

〔記者許明禮／綜合報導〕去年決賽戲碼，今年搬到季軍戰上演，結局也不一樣！

世界排名第10的鄭怡靜昨在2017年女子世界盃桌球賽季軍戰，以4：2撂倒世界排名第6的日本名將平野美宇，完成甜蜜復仇，拿下銅牌及1.5萬美元（45.3萬台幣）獎金。

鄭怡靜在4強賽以0：4敗給世界排名第2的中國好手朱雨玲；尋求衛冕的平野美宇，在準決賽也以直落四不敵四度在這項大賽封后的中國名將劉詩雯。

17歲平野美宇今年亞錦賽連斬丁寧、朱雨玲和陳夢三大中國高手爆冷封后，成為當紅炸子雞。去年世界盃決賽，鄭怡靜就是栽在平野拍下，今年亞錦賽16強又以0：3遭平野毒手。

昨再度遭遇平野美宇，鄭怡靜前3局仍以9：11、11：5、9：11居下風；第4局起，鄭怡靜加強正手拍攻擊，並有效壓制平野主要的得分武器反手拍，以11：9、11：5、11：8連下三城，後來居上。

在獲勝那一刻，鄭怡靜振臂歡呼，她說：「堅定戰術，落後也不放棄，這是今年到目前為止很重要的一場勝利。」

這次世界盃，鄭怡靜在時差和傷病雙重夾擊下，還能逆轉擊敗強敵摘下銅牌，她感性地說：「每個人心中都有一個過不去的坎，能夠戰勝自己，證明自己，真的很開心！」

朱雨玲世界盃封后

頭號種子朱雨玲在決賽以4：3逆轉劉詩雯，首度摘下世界盃后冠。