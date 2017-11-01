7顆三分球破咒 柯瑞擊沉快艇

柯瑞 （右）昨飆進本季新高7顆三分球，加上勇士點點開花，終場大勝快艇。（今日美國）

史戴波中心 曾10投0中

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞以神準三分球打響名號，但近2季在洛杉磯史戴波中心的外線表現略顯平凡，甚至曾出現三分球10投皆墨的窘況，昨他擺脫「史戴波魔咒」，飆進本季新高7顆三分球，率勇士以141：113大勝快艇。

柯瑞上季在79場例行賽，飆進342記三分球，場均能進帳4.4顆，不過，再準的人都有失手的時候，他整季3場三分進球數掛蛋，其中2次在史戴波中心發生。

柯瑞本季外線命中率不如以往，昨到洛杉磯作客反而找回射手本色，出手14次命中9球，其中有11次在三分線出手，攻下全隊最高31分外帶6助攻、5籃板，率隊在客場取得大捷，他表示，此戰大家防守都有拚出全力，才能迎向勝利，這也才是屬於勇士的球風，未來要繼續保持下去。

勇士點點開花 僅12失誤

勇士此仗不只利用防守打壓對手，也避免前役對活塞共發生26失誤的狀況再次發生，團隊送出37次助攻僅出現12失誤，且不只柯瑞表現搶眼，杜蘭特貢獻19分、D.格林16分、K.湯普森15分，全隊人人都有得分進帳，讓快艇防不勝防。

快艇賽前場均僅讓對手攻下92.4分，防守是洛城大軍最自豪的武器，但此次在擅長狂轟猛炸的勇士面前卻無用武之地，總教練瑞佛斯表示，「勇士進攻方面很無私，又不斷用快攻、三分球瓦解我們的防守，而我們表現確實不及格。」