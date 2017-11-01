少年仔安啦 尼克、七六人寫連勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕尼克、七六人都由年輕人當家！拉脫維亞長人波辛傑斯昨攻下生涯新高38分，率尼克以116：110氣走金塊，拉出3連勝；七六人潛力好手恩比德、B.西蒙斯面對西部強權火箭毫無懼色，攜手助隊以115：107取得2連勝。

尼克隊波辛傑斯昨攻下生涯新高38分。（歐新社）

22歲波辛傑斯生涯前2季都扮演「甜瓜」安東尼的左右手，如今老大遠走他鄉，他接下球隊一哥重擔，數據跟著大幅提升，上季他場均得分14.9分，如今暴漲至29.3分。

7呎3吋（221公分）的波辛傑斯用優異表現讓紐約球迷看見曙光，且在這波連勝中，他場均貢獻33.3分，也是隊史首位在球季前6戰有5場得分逾30分的好手，隊友坎特大讚他已具備爭取例行賽MVP的身手，不過，波辛傑斯淡淡地表示，「我只專注在比賽上，並保持冷靜地幫助球隊。」

七六人隊恩比德 （右）昨貢獻22分、9籃板與5助攻。（美聯社）

七六人隊B.西蒙斯昨拿到生涯新高24分。（美聯社）

23歲恩比德昨上場24分56秒，12投9中，貢獻22分、9籃板與5助攻；21歲B.西蒙斯15投10中，拿到生涯新高24分、9助攻與7籃板，幫助七六人終止對戰火箭的8連敗，兩人只要保持身體健康，一定有機會率七六人衝擊季後賽。