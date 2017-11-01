挑戰布拉障礙 逾2公尺外援夯

金酒找來SBL史上NBA資歷最顯赫的洋將布萊爾（左）。（資料照，歐新社）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第15季SBL將於12月2日開戰，各隊積極備戰，洋將也陸續到位，資歷最顯赫的金酒新助拳布萊爾昨抵台，預計今晚將加入球隊訓練，教練吳俊雄表示，「布萊爾清晨6點抵台，仍在調整時差，還需要一點時間適應，很快就能融入球隊體系。」

226公分布拉（右）是上季達欣奪冠一大關鍵。（資料照，記者劉信德攝）

衛冕軍達欣續留奪冠功臣布拉，226公分的身高，加上163公斤的超大噸位，顛覆了SBL生態，也樹立「布拉障礙」，本季各隊積極尋找強力外援，優先挑選超過2公尺的長人，盼降低布拉的破壞力。

身高201公分的布萊爾擁有7年NBA資歷，生涯出賽424場例行賽，曾效力過馬刺、小牛和巫師，新球季金酒期盼借重他豐富的經驗，帶領年輕球員拚出佳績。

上季衛冕失利的台啤則找來221公分的拉莫斯，企圖和布拉一較高下，拉莫斯曾入選波多黎各國家隊，2004年選秀被巫師相中，僅效力一季就展開旅外生涯，擁有多年CBA資歷，並和「野獸」林志傑當過隊友，對亞洲籃球相當熟悉。

昨領隊會議各隊已確認本土名單，但僅有達欣、富邦和璞園完成登錄手續，富邦找回塞勒，璞園則是熟面孔「新台灣人」Q.戴維斯，其餘各隊包含台銀新洋將華特佛、裕隆道森都未在登錄名單中，教練團將利用一個多月的時間觀望，找尋最適合的洋將。