太空人今推神主牌 道奇死裡求生

韋蘭德（資料照）

希爾（資料照）

世界大賽用球（資料照）

韋蘭德投5戰 球隊全勝

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界大賽今天移師洛杉磯進行第6戰，太空人、道奇都派第2戰先發韋蘭德、希爾再次上陣，由於第5戰全壘打滿天飛造成牛棚消耗太大，3勝2敗的太空人不想夜長夢多，道奇被迫背水一戰，2隊不約而同下令投手全員待命。

韋蘭德是太空人在季後賽一路走到世界大賽「聽牌」的關鍵人物，他從老虎轉來休士頓後9勝0敗、防禦率1.53，含季後賽4勝0敗、防禦率2.05，今天堪稱他生涯最重要的1場先發，有機會親手為自己戴上生涯首枚冠軍戒指。

韋蘭德指出，世界大賽是他夢寐以求的舞台，因為比賽張力很高，一球就能定生死，「身為棒球選手，你只希望參與其中，我已別無所求。」他生涯在世界大賽出賽4場0勝3敗、防禦率6.43，但今年季後賽出賽5場，太空人全勝。

投手毫不保留 兩隊傾巢

太空人牛棚前5戰投19局失16分，被敲16安包含5轟，另有9次保送，總教練辛奇表示，今天投手全員待命，連第5戰先發凱可、預計第7戰先發麥卡勒都不例外；道奇牛棚投24局失15分，半斤八兩，因為今天不能再輸，除第5戰先發克蕭、預計第7戰先發達比修有外，投手將傾巢而出，第4戰投到6局下2出局才被敲第1安的伍德也要準備。

2隊打完前5戰狂敲22轟，刷新世界大賽單屆全壘打紀錄，今天是否再創新高是另一焦點，韋蘭德認為，從例行賽到季後賽再到世界大賽，比賽用球好像都不一樣，明顯更為滑手，希爾卻覺得球都一樣，差別只是環境不同，「如果天氣比較冷，球就比較滑。」他說。