全民報名入協會 棒協最熱門

開放個人報名加入協會已月餘，其中棒協已有近千人申請。圖為3月棒球經典賽台灣隊集訓。（資料照，記者羅志朋攝）

體育署長林德福（右）與棒協秘書長林宗成（左）。（資料照，記者林正堃攝）

首波已有7691人申請

〔記者廖聿偉／台北報導〕國民體育法修正案8月底在立法院三讀通過，總統蔡英文、體育署長林德福多次呼籲民眾加入特定體育團體，共同監督協會運作，並於9月8日起開放報名，至12月20日截止。體育署昨公布第一波人數統計，截至昨日為止已有7691人次申請加入。

目前最熱門的是棒球協會，917人申請加入高居第一，網球協會835人緊追其後，第三名足球協會也有806人，羽球、泳協和鐵人三項協會則排名4到6名。但也有23個協會報名人數僅個位數，其中袋棍球運動協會和合球協會沒有民眾申請。

體育署表示，每週公布人數的用意，除了希望有興趣加入的民眾把握申請時程，也讓各界了解會員報名情形以昭公信，更提供給各協會預做規劃，以辦理後續會員繳費及審理資料等所需作業時間，以利推動改選相關事宜。

籃協理事長丁守中。（資料照，記者林正堃攝）

丁守中批違反自治精神

申請人數暫居第9的籃球協會，理事長丁守中則質疑體育署違反人民團體法自治、自立和自主的精神，他表示：「體育署幫我們收會員，協會完全不知道會員屬性為何，被動的接收，將衍生很多問題，那以後上千人的會員大會怎麼開？」

丁守中強調：「任期屆滿後，就不再擔任理事長，絕非為了個人利益；每年體育署僅撥全年所需的4分之1經費給協會，其餘費用都是靠自籌，若體育署要強行介入，就直接安排理事長，每年花費都由體育署吸收，那我也樂觀其成。」