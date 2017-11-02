點擊人物》8月降3A 佩德森變身10月先生

佩德森昨7局敲陽春彈，助道奇拿下保險分。（法新社）

道奇8月將外野手佩德森下放3A，是他2014年9月升上大聯盟後頭一遭，當時沮喪的他還不知道，蓄積的能量會在最關鍵的世界大賽爆發。如今，美媒以他名字Joc和10月合成「Mr. Joctober」，封他為道奇的10月先生。

佩德森整季僅11轟，季後賽到國聯冠軍戰才被帶進名單，並於世界大賽展現砲火，出賽5戰場場敲安，全是長打，包括2支二壘打和3發全壘打，灌進5分打點；昨役奠定勝基的第3轟，讓他成為在世界大賽掃出3轟的道奇第4人（第5次），隊史39年來首見。

8月下放佩德森，教頭羅伯斯是希望他重新調整，蛻變為更成熟的選手，自信但不要自滿，也看見佩德森的成長，「他發揮好的打擊狀況，持續令人驚豔。」

佩德森一路帶著患有唐氏症的哥哥強普打球，一起參與春訓、例行賽、明星賽、全壘打大賽，世界大賽初體驗也沒錯過，昨賽後還攜手出席記者會，希望今天就能像哥哥名字Champ一樣，贏得冠軍。

強普在道奇擔任球僮，全隊視他為家人，每當有人開轟，都會獲得他的擁抱，完全融入球隊，而弟弟也是他的驕傲。

兄弟情深，成了彼此的力量，場內外都常黏在一塊，佩德森說，哥哥總是面帶笑容，讓他提醒自己要保持謙卑的心，「我很感謝生命中有他陪伴。」（記者郭羿婕）