藍寅倫有籌碼 從優秀升級MVP

桃猿藍寅倫（中）3場台灣大賽的打擊率高達4成71。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕進中職才4年，藍寅倫今年是第3度打台灣大賽，前兩戰敲出5支二壘安打已是史上新猷，還有機會從菜鳥年的台灣大賽優秀球員「升級」為MVP，他抱持想法簡單化，「不要想太多，是你的就是你的。」

開路先鋒稱職 還創空前紀錄

走出去年整季報銷的低潮，藍寅倫今年重新找回在球隊的位置，在台灣大賽打第1棒相當稱職，3場17打數8安打7打點，打擊率高達4成71。

昨練完球後，汗水還在臉上，藍寅倫說，「其實我沒有特別多的想法，上去打就是想要擊球率高一點，打確實一點。」他認為，就是「想簡單一點」，回歸基本選球和把節奏做好。

藍寅倫認為，台灣大賽這種短期比賽，和季賽的壓力不同，「季賽是要拚一整年的成績，短期比賽有不一樣的調整，上場就是想要每次都能對球隊有貢獻。」

在新人年2014年，藍寅倫首次打台灣大賽就拿下勝隊優秀球員獎，當時的MVP殊榮由余德龍獲得。至於今年是否想「升級」為MVP？藍寅倫則說，「我覺得每個球員都想要拿到這個榮耀，包括我在內，但還是要有總冠軍，才有這個MVP。就是希望最後一場勝利，我還是能有更好的表現。」

藍寅倫當然也會想在主場封王，但他認為還是儘快贏下來比較好，免得夜長夢多，「你不知道會發生什麼事，尤其是這種短期比賽。」