讚嘆魏少 激似ＮＢＡ拳王泰森

魏斯布魯克（美聯社）

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左）奮力飛撲與雷霆費爾頓爭球，他繳出全場最高28分，可惜球隊仍吞敗。（今日美國）

雷霆維持戰東不敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「CPR連線」安東尼、P.喬治與魏斯布魯克，昨合力貢獻49分，被公鹿主帥基德稱作籃壇拳王泰森的魏少又附上準大三元成績，終場以110：91大勝公鹿，本季對東部球隊依舊不敗。

雷霆前3節結束就領先21分，「CPR連線」僅安東尼在第4節上陣，喬治、魏少都提前休息，安東尼挹注17分、8籃板；喬治投進4顆三分球，拿到20分。

魏少繳出12分、10籃板與9助攻，雖無緣締造生涯第83次三雙，不過，他上季例行賽締造42次大三元，譜出屬於自己的傳奇，更被外界視為當今最猛的「大三元製造機」。

基德認證魏少全能

基德在球員時代共完成107次三雙，這回也認證後輩魏少的全能球風，並大讚小老弟就像籃壇拳王泰森，他說：「在比賽開始後，且跳完球當下，我看魏斯布魯克彷彿就像看到泰森聽到擂台敲鐘一樣，總是能隨時在場上保持極佳的速度及強度。」

公鹿亞德托昆波本季前6場共有5戰得分破30大關，昨寡不敵眾，即便繳出28分、8籃板與3助攻，但隊友都無法給予支援，不只無人得分上雙，全部僅貢獻63分。

雷霆後天將回主場迎戰近來拉出5連勝的塞爾提克，屆時就看「CPR連線」能否通過綠衫軍考驗，續保對東部隊伍不敗紀錄。