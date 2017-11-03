大帝洛夫雙十「劫」 騎士4連敗

詹姆斯（中）昨轟下全場最高33分、11助攻，騎士仍苦吞4連敗。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕昔日東部霸主騎士開季陷入大低潮，昨主場碰上大換血的溜馬，詹姆斯奮力轟下全場最高33分、11助攻，包括第4節獨得14分，洛夫也繳出13分、13籃板「雙十」成績單，仍無法力挽狂瀾，終場107：124不敵溜馬，苦吞4連敗，近6戰吞下5敗。

騎士隊洛夫（中）昨繳出13分、13籃板「雙十」成績，球隊仍吞4連敗。（法新社）

近6戰對手 得分超過112

賽前詹姆斯召集全隊開會激勵士氣，也強調要更專注在防守，但效果不彰，包括此役在內，騎士近6戰對手都攻破112分。主帥泰倫魯表示：「失誤太多，代表球員專注力仍不足，回去分析影片，盡快作修正。」此役騎士發生16次失誤，免費奉送給對手18分。

騎士中鋒T.湯普森表現不佳也影響球隊戰績，前役出戰尼克全場貢獻1分、0籃板，昨也僅拿下2分、7籃板，本季8戰場均4.4分、6.1籃板，2項數據都是生涯最差。

詹姆斯季前受腳踝傷勢影響，自認開季未進入狀況，昨仍達成生涯第400場得分突破30的比賽，成為聯盟第6位達成此里程碑的選手。

騎士4連敗分別輸給籃網、鵜鶘、尼克和溜馬，皆非聯盟頂級強隊，詹姆斯認為：「很多球隊經過換血、補強進步很快，而我們仍未找到最佳狀態，還需要時間磨合。」

溜馬今夏失去球星喬治，但開季拿下5勝3敗，昨先發5虎合力拿下106分，其中T.楊恩、D.柯利森和歐拉迪波得分都超過20。