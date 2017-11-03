DeNA 2連勝 日職第4支絕地大逆轉？

DeNA筒香嘉智昨敲回3分打點，包含1發2分砲。（取自日刊體育網站）

筒香嘉智敲3打點

〔記者吳清正／綜合報導〕日職總冠軍賽第5戰，橫濱DeNA筒香嘉智打下3分打點，包括1發2分砲，DeNA並在9局上讓擊出3支安打的軟銀留下滿壘殘壘，以5：4險勝，扳成2勝3敗，明天起將移師軟銀主場福岡巨蛋進行最後決戰。

DeNA監督拉米瑞茲表示，雖然筒香第4戰沒有打好（4打數無安打、2三振），但他對筒香有絕對的信心，果然在第5戰打下關鍵分數。筒香則表示，全隊都有非贏不可的決心，這是團隊的勝利，要在福岡再拿2勝，用總冠軍回報球迷1年來的強力聲援。

DeNA在季後賽展現堅強韌性，3戰2勝制的第1輪先1敗再2連勝，決勝輪0勝2敗後4連勝，總冠軍賽又在3連敗後連贏2場，試圖成為日職史上第4支3連敗後逆轉封王的球隊，前3次分別是1958年的西鐵、1986年的西武和1989年的巨人。

軟銀1局上就靠著今宮健太和內川聖一的安打先馳得點，4局下2出局後，羅培茲擊出DeNA第1支安打，筒香開轟超前比數為2：1。

第5局軟銀戴斯潘打出追平分數的高飛犧牲打，中村晃擊出2分全壘打，再以4：2領先，第6局DeNA隨即展開反攻，桑原將志、筒香和宮崎敏郎安打攻下2分，再度追平，並靠著軟銀失誤跑回致勝分。

軟銀9局上攻占滿壘，DeNA終結者山崎康晃驚險守住勝利。（取自日刊體育網站）

軟銀9局上滿壘殘

9局上軟銀今宮、內川和松田宣浩安打，2出局後攻佔滿壘，DeNA終結者山崎康晃讓明石健志打出滾地球出局，驚險保住勝利。