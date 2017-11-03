中信盃今開打 辜董強調態度紀律

中信盃全國棒球錦標賽今開打，中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞時強調態度、團隊與紀律。（中國信託慈善基金會提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕由中國信託慈善基金會主辦的第四屆中信盃全國棒球錦標賽，今天將在屏東中國信託公益園區開打，昨舉辦歡迎晚宴，中信慈善基金會董事長辜仲諒到場為500位小選手加油。

辜仲諒在致詞時強調，態度、團隊與紀律不僅是棒球精神的核心，也是改變生活的方式，相較追求比賽成績，孩子品格教育的養成才最重要。

中信盃全國棒球錦標賽今起連打5天，由中信慈善基金會「愛接棒計畫」認養的24支球隊參賽。除了棒球場上競技，小球員也在歡迎晚宴上表演才藝，新竹縣關西國中以威猛的勇士之舞，為歡迎晚宴揭開序幕；宜蘭縣三光國中接著以布農族報戰功方式，迎接會旗進場，並由上一屆前三名隊伍代表擔任掌旗人員進場。

去年冠軍新街國小也將冠軍錦旗歸還大會，並自信表示，今年將全力以赴爭取勝利。

前4強有機會見建仔

為鼓勵堅持夢想的小球員，本屆賽事保留8個由中信提供的「2017中華職棒中國信託專業投手訓練營」名額，讓本屆少棒前四強球隊、青少棒冠亞軍球隊的球員擇優參加，與旅美好手王建民、中信兄弟隊鄭錡鴻等好手交流，豐富人生視野。

中信慈善基金2014年推動「愛接棒計畫」，以學校投入基層棒球能量及課後輔導內容作為評選標準，提供資助的少棒隊理財教育、課業輔導、球具設備、教練薪資、參與賽事及移地訓練等，希望透過棒球的團體生活與紀律要求，引導孩子們完成學業，並學習自立能力。