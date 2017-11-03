桃猿金冠軍 毫不僥倖！

桃猿包辦上、下半季冠軍和總冠軍。（記者廖耀東攝）

整季無低潮 洪總點出關鍵

〔記者羅志朋／台中報導〕9局下兩出局一、二壘有人，當陳禹勳讓岳東華揮棒落空三振，洲際球場右外野觀眾席藍色彩帶海撒落，昨台灣大賽第4戰Lamigo桃猿以4：2擊敗中信兄弟，奪隊史第5冠，為中職史上包辦上、下半季冠軍和總冠軍第5例，總教練洪一中說，「從季初到現在幾乎沒有低潮，和我預期的不一樣，關鍵是我們訓練量是4隊最多。」

週日封王趴 感謝球迷力挺

2011年La new熊從高雄北遷至桃園，並更名「Lamigo桃猿」，桃園球場從一開始觀眾席稀稀落落，到現在「全猿主場」人氣鼎盛，場均觀眾人數破7000人，4年奪3冠，成了常勝軍，面子和裡子都有了。

經營職棒球隊甘苦，桃猿領隊劉玠廷點滴在心頭，他說，「我們是小公司，不管場內和場外都要努力，才能克服資源少的困境，現在球隊慢慢有了成績，要感謝球迷大力支持。」週日上午11點桃猿將舉行封王遊行，路線從桃園球場到桃園市政府廣場。

昨桃猿先發投手王溢正投6局被敲3安，僅失1分拿下勝投，獲選單場MVP，洪總盛讚他投得很好；拋下藍彩帶那一刻，王溢正和洋投史博威興奮相擁，他說，「要感謝洪總支持，我也有拿出實力來，為了這場先發已準備1個月，之前在嘉義分組賽狀況也不錯，拿到冠軍很開心。」

2局上桃猿攻下2分，包含林泓育陽春砲，下個半局張志豪回敬陽春砲，6局上桃猿添2分，7局下張志豪再敲陽春砲，單場雙響砲，可惜無助於戰局。

雖然桃猿以4勝1敗擊退兄弟，不過洪總表示，「對手速度不錯，加上史耐德有帶隊1年經驗，明年兄弟會是可怕的對手。」

史總掛保證 明年我們更強

兄弟少了10名主力球員，以「年輕小象」為主體應戰，兄弟總教練史耐德說，「全隊拚戰到最後，我以選手為榮，我向球迷保證，明年一定會以更強的狀態回到球場上。」