最多冠感想…洪總還是那句名言

桃猿全隊興奮地拋起總教練洪一中（上）慶祝封王，洪總也成為史上最多冠教頭。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕領軍拿下隊史第5冠，56歲的桃猿教頭洪一中成為中職史上最多冠教頭，對於紀錄和獎項他一向淡然處之，名言是：「我只想明天的事。」

從2004年下半季接下兵符，洪一中率領La New熊到Lamigo桃猿拿下10座季冠軍、5座總冠軍，加上他今年球季達成執教700勝里程碑，目前累計750勝也早已超越已故教頭徐生明的715勝，成為中職史上最多勝教頭。

但不管是最多勝，或是最多冠，洪總都是一貫態度，「我對於紀錄真的看得很淡，因為那些都是過去的事，我只想明天的事。」包括在兄弟象的球員生涯3冠，洪總已有8枚冠軍戒，但他竟說，「其中有1、2枚，我還弄不見了。」就連今年700勝的紀念球，他也不知擺到哪去。

看淡個人紀錄，但很看重比賽勝負的洪總，「我是個就連友誼賽都想贏的人。」問他今年這座冠軍對他有何不同？他只笑說，「有啊，因為我們今年是金冠軍。」

奪冠之後，洪總最滿足的是可以先放個3天假，因為接下來他又要投入亞冠賽的備戰，「其實我這陣子除了台灣大賽，還忙著亞冠賽的布局，因為不先通知球員要投哪一場，他們就沒辦法準備。」

目前在日本進行羅德秋訓的陳冠宇，就已接到洪總指令，要擔任10日亞冠賽首場熱身賽的先發投手。