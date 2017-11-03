以為MVP是阿飛 陳俊秀驚喜

林承飛（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕除了開心，還是開心，剛過生日的陳俊秀以超猛的7成14打擊率，成為今年台灣大賽MVP，感言一直繞著「開心」打轉，搭配他的瞇瞇笑眼，可說史上「最開心的MVP」。

陳俊秀（右）打擊率超過7成，台灣大賽MVP實至名歸。 （記者廖耀東攝）

「很開心啊。」陳俊秀在這4戰以14打數10安打的打擊率拿下MVP，他說球季後半段有些低潮，但很開心在總冠軍賽能夠調整得比較好，「我就把第1戰好的感覺記住。」

除了超高打擊率，陳俊秀連7打數安打也破台灣大賽的連續打數安打紀錄，而這10支安打，他對於第3戰首局對洪宸宇敲安的印象最深刻，也成為該役的勝利打點。

「球隊在上半季封王，下半季又封王，已經很開心，現在拿到總冠軍，又特別開心。」陳俊秀開心笑說。

林承飛獲勝隊優秀球員

不過陳俊秀原本以為這次MVP會由「阿飛」林承飛拿下，因為林承飛在第3戰敲出破紀錄的單場8打點，昨晚又有2分打點進帳，累計10打點已破台灣大賽紀錄。

20歲的林承飛最後拿下勝隊優秀球員，他說，自己打點破紀錄，隊友都不太想理他，「每年開季都不被看好，但我不在意別人怎麼講，就是做好自己的事。」林承飛也感謝教練團，「沒有他們，我打不出這樣的成績。」