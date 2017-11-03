三毛魔咒消散 享受總ㄟ待遇

猿隊林英傑如願拿下生涯第一枚冠軍戒，享受隊友噴灑香檳慶祝。 （記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕等了16、17年的冠軍戒，36歲的林英傑昨晚終於盼到，也破除自己的「三毛魔咒」，賽後被隊友合力拋起。儘管一球未投，他仍感動地說，「能在總冠軍戰上場投球是每個球員的夢想，但對我來說，能拿到總冠軍才是最重要的。」

過去打過5次職棒總冠軍賽，林英傑從2000年台灣大聯盟雷公、2005年誠泰、2010年興農、2013年義大、2015年兄弟，但最後所屬球隊都落敗，也被球迷戲稱「三毛魔咒」。

「就連洋將聽到我打那麼久職棒沒得過總冠軍，都覺得很驚訝。」林英傑賽後接受香檳洗禮，又享受到和總教練洪一中一樣的「胴上（拋起）」待遇，他在受訪時顯得情緒激動，說話時也不時停頓。

雖然4場比賽打完，林英傑都無緣登板，但他不以為意，「其實我知道進入28人名單時，就已經很開心，能在場邊為隊友加油打氣，我也覺得興奮。」在場邊期待勝利到來時，林英傑形容血壓飆高，真的很緊張。

若明年無法再戰，這次台灣大賽可能成為林英傑的職棒生涯句點，他說，「確實有在為未來思考，雖然有教練、隊友認為我可繼續投下去，但還是要回去跟家人討論，畢竟身體狀況已不如前。」林英傑很感謝教練團給他機會，明年能不能續留桃猿，也要和球團再討論。