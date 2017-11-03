世界大賽》爛隊翻身 太空人56年首冠

太空人在世界大賽第7戰以5：1擊敗道奇，收下成軍56年首冠，全隊衝到場中慶祝。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕2011年起，重建中的太空人歷經連3季百敗，擺脫不了「萬年爛隊」封號，直到今年蛻變為百勝勁旅，昨更於世界大賽第7戰以5：1奪勝，擊倒本季戰績、團隊薪資皆居首位的道奇，收下成軍56年首冠。

太空人韋蘭德（左）與艾圖維合捧世界大賽冠軍盃。 （法新社）

再度面對達比修有，太空人複製第3戰劇本，從首棒史普林格開局二壘打進攻，趁道奇失誤、盜壘、內野滾地球先搶2分；2局上再拿3分，包括史普林格轟退達比修的2分彈。

達比修只撐1.2局失5分（4責失），平生涯最短先發，世界大賽2次登板都吞敗，但道奇打線熄火也是關鍵，除了4個半局3上3下，局局有攻勢，卻以得點圈13支1、留下10個殘壘收場，只在6局下追回1分。

5季內從百敗到稱霸

太空人先發麥卡勒也僅投2.1局，再由4投合力守下6.2局，包含後援4局只掉1分的勝投摩頓，讓太空人成為繼去年小熊後，5季內從百敗進而稱霸的史上第4隊。

自美聯分區賽淘汰紅襪、冠軍賽氣走洋基，到扳倒道奇，今年團隊薪資排18位的太空人，連斬薪資總額前3名的強權，也是8月遭哈維颶風重創的休士頓，最需要的力量。

連斬3強權振奮休士頓

太空人心繫災民，努力讓這城市驕傲、讓民眾重拾笑容，全隊球衣繡上「Houston Strong」，將拚了半世紀的殊榮獻給休士頓，教頭辛奇說：「休士頓的堅強力量，引領我們走到最後。」

精神領袖艾圖維季後賽打擊率3成1、包辦7轟和14打點，無疑是最大功臣，為昨役收下最後出局數，他笑說：「接到滾地球傳向一壘，這是我棒球生涯最開心的一刻。」

柯瑞亞當場向女友求婚

前天先發的王牌韋蘭德，昨在牛棚待命，賽後衝到場中享受封王，且和主砲柯瑞亞雙雙放閃，前者與未婚妻阿普頓擁吻慶祝，後者向女友求婚成功，喜上加喜；同時，開放球迷看大螢幕加油的休士頓主場，也在抓下第27個出局數時，拋下橘色彩帶慶祝。