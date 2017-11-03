世界大賽》連4場開轟 春天哥MVP

太空人開路先鋒史普林格（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕被暱稱「春天哥」的太空人開路先鋒史普林格，扮演核彈頭，在單一世界大賽連4場開砲，成史上第一人，累積5轟追平世界大賽紀錄，榮膺MVP。

史普林格在美聯冠軍賽狀況低迷，世界大賽首戰還繳4支0、吞4K，但教頭辛奇始終相信他，他的棒子也持續加溫，共揮8支長打、29個壘打數都創史上新高，並在外野守下許多關鍵球，屢屢建功。

《運動畫刊》2014年6月曾以史普林格為封面，預測太空人2017年稱霸世界大賽，但太空人2013年慘吞111敗，這封面不僅被認為荒謬，作者自己也覺得有點可笑，沒想到3年後，史普林格讓它變成「神預言」。

史普林格昨激動地說，這不僅是榮譽、是夢想成真，更屬於休士頓，「我們整年都相信彼此，好與不好都經歷過，很開心參與其中，把冠軍帶回迫切需要它的城市。」

緣起8歲與杭特傳接球

史普林格很親民，常與球迷互動，他從小也是因此萌生職棒夢。1997年，年僅8歲的他曾與一名職業選手傳接球，點燃對棒球的熱情，後來拚上大聯盟，還以MVP之姿親吻金盃，這趟圓夢之旅，比他想像得更美好。

有趣的是，當時和他傳接球的球員，就是之後5度入選明星賽、9度抱回金手套的前雙城外野手杭特（Torii Hunter）。