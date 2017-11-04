塞爾、金布瑞 紅襪續留雙強投

金布瑞（資料照，今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕自由球員市場在世界大賽落幕後開跑，自美聯分區系列賽淘汰後便動作頻頻的紅襪昨天宣布，執行王牌左投塞爾、終結者金布瑞明年年薪1250萬、1300萬美元的選擇權。

塞爾（資料照，法新社）

塞爾本季出賽32場、17勝8敗、防禦率2.90，投214.1局、奪308次三振、平均每9局飆12.9Ｋ都是大聯盟之冠，連續8場投出兩位數三振追平大聯盟紀錄，他才28歲，明後年選擇權各僅1250萬、1350萬美元，紅襪有可能提前與他換約。

金布瑞本季出賽69場，拿下35場救援成功，防禦率僅1.43，平均每9局飆16.4Ｋ是大聯盟現役終結者之冠，他才29歲，明年季後約滿若進入自由球員市場，身價還會翻漲。

紅襪上週才用3年合約加1年選擇權，聘請前太空人板凳教練柯拉，接替法瑞爾出任新任總教練，日前又找來前紅雀總教練拉魯沙擔任棒球事務部副總裁。

岩隈、賈拉多 水手決意斷開

水手則宣布，不執行岩隈久志、賈拉多明年年薪1000萬、1300萬美元的選擇權，各用100萬、200萬美元買斷合約，讓兩人成為自由球員；岩隈本季因為肩傷只出賽6場，是轉戰大聯盟6年來最少，賈拉多連續2季不超過6勝、防禦率破5。

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