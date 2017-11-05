「我與史總間和諧」 被冷凍更玄

林智勝聲明中強調與總教練史耐德（右）互動良好，對照中信領隊劉志威先前說法，明顯矛盾。（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕逾1300字的聲明，林智勝談棒球人的責任、給他打球動力的阿公，也提到長期帶傷上陣、遺憾近日紛擾，更首度反駁干預中信指派總教練人選，「我必須嚴正澄清，這是莫須有的指控。」

林智勝澄清未干預人事

「我非常清楚球員沒有選擇總教練的權利。」傳出和教頭史耐德有衝突，林智勝在聲明稿中澄清，諸多揣測並非事實，「我始終認為史總是有心想要改變，並且確實有能力幫助球隊的好教練。」

領隊指他消極抵制史總

林智勝說，在教練團協助下，他一步步融入球隊，並調整心態，期許能與史總共同努力，「我與史總在場上有過幾次面對面溝通，每次都是和諧而愉悅的，並對球隊未來有著正向的期待感。」

若依林智勝的獨白聲明，對總教練人選與相處都沒有問題，那身為台灣職棒史上最高薪的球員，在球隊最關鍵的決戰時刻被「冷凍」起來，內情恐怕更耐人尋味。

兩造說法有明顯出入

當初林智勝與史總不和傳開後，中信領隊劉志威曾說，林智勝確實有不適應史耐德的問題，在場上表現不如預期，更提到：「林智勝對有規範的總教練似乎還不太習慣，所以有些消極作為，引起不好示範。」兩造說法明顯有些出入，顯然內情很不單純。昨天中信不願再就林智勝的聲明有所回應。

中信爭霸又失利，但早與史總續約，而林智勝3年約到明年，除非遭提前解約，兩人仍有機會攜手作戰。林智勝也說，希望自己在史總帶領下，能對球隊有貢獻。