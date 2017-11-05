飆57分止敗 大帝生涯衝破29000分

騎士詹姆斯單場狂飆57分，助隊終止4連敗，生涯得分也超越29000分。（今日美國）

馬刺、騎士同止4連敗

〔記者粘藐云／綜合報導〕東西部強權騎士、馬刺近期皆吞4連敗，陷入低潮，兩隊昨谷底反彈，騎士在詹姆斯狂飆57分的帶領下，以130：122擊敗巫師；馬刺板凳異軍突起，補上先發火力缺口，終場以108：101力退黃蜂。

騎士近期陷入低潮，身為一哥的詹姆斯，不忘在賽前喊話，強調只要球隊團結，必能找出突破之道，開賽騎士馬上進入節奏，首節以42：36取得領先。詹姆斯表現尤其火燙，單節砍進15分，生涯總得分突破29000分大關，以32歲年紀成為史上最年輕達標的球員，改寫前湖人球星布萊恩33歲又199天的紀錄，並登上NBA得分榜第7名。

詹姆斯 最年輕達成壯舉

「雖然我是最年輕達成職業生涯29000分的球員，但我感覺自己已不再年輕，而現階段是我職業生涯感覺最好的時候，我會繼續前進。」詹姆斯此役打了43分鐘，賣命飆出57分、11籃板、7助攻，賽後他說：「因為球隊亟需這場勝利，所以我無意退場休息，我今天感覺非常棒。」此外，羅斯攻下騎士次高的20分，巫師畢爾也同場飆分，砍下36分、4助攻。

同日止敗的還有西部強權馬刺，在少了主力雷納德情況下，多由艾德瑞吉、P.加索擔任球隊攻擊箭頭，昨碰上黃蜂，輪到板凳發威，替補陣容一共攻下64分，表現強壓先發5人。佛比斯砍進全隊最高22分，蓋伊貢獻20分、7籃板次之，佛比斯說：「我從板凳出發，盡可能地貢獻自己，做好教練交代的事情，試著以不同方式去影響戰局。」