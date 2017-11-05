體總開取暖大會 打算反對直選

中華體育總會昨召開臨時會員大會，站立者為會長張朝國。（記者卓佳萍攝）

籃協：章程範本難適用

〔記者卓佳萍／台北報導〕中華體育總會昨天召開臨時會員大會，針對體育署提出的國體法章程範本、理事長選舉法等案討論，籃協理事長丁守中、棒協理事長廖正井、鐵人三項理事長劉玉峰等人發言中砲轟體育署做法，拒絕被「摸頭」，決議把體育署建議的範本當「參考」，未來會依法執行協會自訂的章程選舉。

體育署長林德福昨缺席會議，由綜規組長王漢忠出席，丁守中昨表示，以為署長會來面對，有點失望，他希望體育署能聽進協會聲音，體育署提供的章程範本適用性上是有困難的。針對開放個人會員加入與理事長直選，多人提出意見，跆拳道協會理事長許安進表示，若會員達上萬人，召開大會時是否過半數都有困難，直選時選舉計票、監督與找地點等，都是難題。

體育署先前委託體總架設的會員網路報名網站，昨也遭體總決議喊卡（事實上網頁早已移至體育署，體總並無權管理），射擊協會理事長陳士魁認為，協會還沒改選、尚未訂定組織章程，未來就必須接收線上報名完畢的會員，而當初希望多元開放，但報名管道僅限網路，直接去函協會也不行，這些仍有解釋的空間。

林德福：有預期會反彈

體總決議不必遵照體育署的直選方案，對選舉方式也以最傳統的方式思考，體育署長林德福表示早有預期會受到反彈，但他強調，各單項協會要想辦法再次獲得人民的信任與支持。