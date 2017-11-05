基特動刀瘦身 一朗遭馬林魚「放生」

鈴木一朗昨遭馬林魚「放生」，成為自由球員。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕鈴木一朗去年春訓曾說，「打到50歲才退休！」但10月底才剛過44歲生日，昨卻遭馬林魚「放生」成為自由球員，「一朗傳說」能否在大聯盟續寫，成了問號。

年薪僅200萬美元 卻成第一槍

前洋基球星基特領銜的新馬林魚團隊，希望將明年團隊薪資近1.4億美元壓低至9千萬美元以下，高薪球員史坦頓、歐蘇納、耶利奇和高登都是交易人選。只是明年年薪才200萬美元的一朗，卻成為基特開的第一槍。

基特曾表態欣賞這位前洋基隊友，還撰文寫道，「2014年退休不久，有一次我回洋基球場清空更衣櫃，只剩幾名工作人員和準備打擊練習的一朗，我從沒看過有人跟一朗一樣勤奮練習。」外界一度認為，新球季兩人將以不同身分再攜手奮戰，沒想到基特卻將一朗推向自由市場。

一朗在2015年加盟馬林魚，效力3年先後完成大聯盟生涯500盜、美日通算4257安超越世界安打王羅斯、大聯盟生涯3000安，並首次登上大聯盟投手丘投球，可以說一朗的旅美生涯在水手發光發熱，在馬林魚則達成多項生涯里程碑，別具意義。

前馬林魚總裁：名人堂見

馬林魚去年10月宣布執行一朗1年200萬美元合約，外帶2018年球團選擇權，當時馬林魚總裁塞森曾說，「加上2018年球團選擇權，唯一理由就是一朗想打到50歲，也許明年會考慮再加上2019年選擇權。」只是基特團隊接手後不久，就把塞森在內的多名球團行政人員炒魷魚。

看到一朗無緣續留馬林魚，塞森昨在推特發文：「名人堂見。」一朗大聯盟生涯17季敲出3080安、打擊率3成12，進名人堂只是時間早晚，本季他出賽136場，196打數敲50安、打擊率2成55。