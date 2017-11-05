除右肩新骨刺 郭泓志鳥8度動刀

「不死鳥」郭泓志前天動刀處理右肩新增的骨刺，若復健順利，可以趕上明年開季。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從2000年還沒滿19歲就動了生平第1刀，到前天已進行生涯第8次手術，「不死鳥」郭泓志的雙手，都因棒球留下印記，明年是否再繼續投球仍是未知數，但就像他說的：「年底就知道了。」

續投或退休 年底揭曉

1999年加盟道奇，隔年在小聯盟第1場出賽就弄斷左手肘韌帶，如今36歲的郭泓志依舊展現對棒球的堅持，前天進手術房處理右肩新增的骨刺。富邦悍將行銷總監陳俊池昨天表示，由於不是慣用手，醫生評估3個月後可以恢復投球。

若復健順利，郭泓志可以趕上明年開季，只是目前他尚未確定是否繼續投球，還是就此退休。所屬展逸經紀代表張家銘表示，目前還沒和他討論，一般球隊是在12月開始談合約，可能屆時才會較明朗。

儘管是否續留富邦未定，但總教練葉君璋之前已表示，他認為郭泓志對富邦牛棚有幫助，也可以刺激並帶動陣中年輕投手，希望小小郭明年能續穿富邦球衣投球。只是在旅美生涯已動過5次刀，郭泓志在返台後又增加3次「經驗值」，其中去年和今年都是動右肩手術，雙手都有刀疤，已展現非常人所能負荷的毅力。

「可能想退休就退了，年底就知道了。」郭泓志在9月底接受本報訪問時就這麼說過，他還重申，雖然不曉得會不會繼續投，但他不喜歡當教練就是了。